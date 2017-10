Politie maakt met helikopter jacht op plofkrakers Tilburg

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in Tilburg jacht gemaakt op plofkrakers in Tilburg en daarbij onder meer een politiehelikopter ingezet. Dit meldt de politie vrijdag.

Harde knal

Nadat afgelopen nacht een plofkraak werd gepleegd op een geldautomaat aan het Verdiplein in Tilburg, zette de politie fors in om de vluchtende daders te achterhalen.

Rond 04.00 uur hoorden getuigen een harde knal op het Verdiplein in Tilburg. Al snel bleek dat een geldautomaat werd opgeblazen, kennelijk in een poging om daar geld uit te halen.

Twee scooters

Door de knal opgeschrokken getuigen zagen vervolgens twee scooters wegrijden richting de Loonseweg. Hierop zette de politie een zoektocht op touw naar de mogelijke daders. Daarbij kregen de surveillance-eenheden ondersteuning van de politiehelikopter. Helaas leverde die inzet niets op.

Getuigen

De politie vraagt eventuele getuigen die iets gehoord of gezien hebben van de plofkraak of de vluchtende daders zich te melden via 0900-8844. Het is nog onduidelijk of er ook daadwerkelijk geld is weggenomen bij de plofkraak.