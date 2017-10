OM verrast om boek Astrid Holleeder: 'voortdurend in gesprek over beveiliging'

Het Openbaar Ministerie (OM) Amsterdam is verrast over de publicatie van het boek ‘Dagboek van een getuige’ van Astrid Holleeder. Het OM nam vrijdag via de media voor het eerst kennis van de publicatie van het laatste boek van Astrid Holleeder, zo laat het OM vrijdag weten.

Begrip

'De kritiek van haar en de andere twee getuigen is het Amsterdamse OM al langer bekend. OM en de politie zijn voortdurend met hen in gesprek over hun beveiliging. Het OM heeft begrip voor de uitzonderlijke positie waarin de getuigen zich bevinden en snapt hun zorgen', aldus het OM.

Kritiek

De kritiek van de getuigen op de beveiligingsmaatregelen neemt het OM zeer serieus. Politie en OM zullen er alles aan doen om het vertrouwen te herstellen. Het Amsterdamse OM blijft met de getuigen in gesprek. Samen werken ze aan een oplossing die voor alle partijen bevredigend is.

De nodige maatregelen zijn genomen, maar over de inhoud van de gesprekken en de genomen maatregelen kan gezien de gevoeligheid van het onderwerp geen mededelingen worden gedaan. Het OM verwacht tot een goede oplossing te komen. Astrid Holleeder heeft zelf in de media aangegeven dat er inmiddels het nodige ten positieve is verbeterd.