Chauffeur geldtransportwagen aangehouden om verdacht gedrag

De politie heeft vrijdagmiddag in het Brabantse Rijsbergen een chauffeur van een geldtransportwagen aangehouden nadat hij zich verdacht gedroeg in en om zijn wagen. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Doek voor gezicht

Getuigen zagen rond 11.30 uur een geldtransportwagen staan bij een bank aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen. Eén van hen zag bij de bank ook een donker geklede man die een doek voor zijn gezicht trok en richting de transportauto liep. Dat vertrouwde de getuige niet en zij belde meteen de politie.

Grap?

Eenmaal ter plekke ging de politie op onderzoek uit. Daarbij bleek dat de verdachte man de bestuurder van de transportwagen was geweest. Hij had geen duidelijk verhaal voor zijn gedrag, waardoor het voor de agenten niet zeker was of het hier om een misplaatste grap ging, of dat er meer aan de hand was. Zodoende werd de man voor verder onderzoek aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.