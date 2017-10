Bejaarde vrouw (83) van trap geduwd, kleinzoon (24) aangehouden

Van trap geduwd

'Zij werd donderdagavond tijdens een woordenwisseling met haar kleinzoon van de trap geduwd. De jongeman (24) is aangehouden', aldus de politie. Donderdag 26 oktober rond 19.45 uur kregen de hulpdiensten een melding dat er een bejaarde vrouw gewond zou zijn geraakt in een woning aan de Pastoor Kuyperstraat in Waalwijk.

Woordenwisseling

Daar bleek dat de 83 jarige bewoonster vanaf de eerste verdieping van de trap was gevallen. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag deed zij aangifte tegen een bij haar inwonende 24 jarige kleinzoon. Het tweetal had de bewuste dag woorden gekregen. Toen de vrouw naar boven ging om haar kleinzoon te kalmeren werd ze van de trap geduwd. Vrijdagmiddag werd de jongeman aangehouden.