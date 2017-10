Voetganger zwaargewond bij aanrijding op zebrapad Barendrecht

Traumahelikopter

De politie verleende eerste hulp, sloot de weg af en een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeval. Volgens een getuige stak de man bij een zebrapad de weg over richting de bushalte.

Gebroken been

De automobilist zag de voetganger over het hoofd waarna de aanrijding ontstond. In het ziekenhuis bleek dat de voetganger in ieder geval een gebroken been heeft en er vindt nog onderzoek plaats naar eventueel hersen- en nekletsel.

VOA

Verkeersspecialisten van de politie (VOA) doen nader onderzoek naar de toedracht. Achter het stuur van de auto zat een 21-jarige man uit Barendrecht. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor nader verhoor en onderzoek