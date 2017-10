Man (52) ontvoerd en zwaar mishandeld

In de nacht van donderdag op vrijdag werd in Eindhoven in een auto aan de Jan van Eyckgracht een zwaargewonde man aangetroffen. 'De man was zwaar mishandeld en mogelijk ook ontvoerd geweest', zo meldt de politie vrijdag.

Hulpgeroep

Rond 3.30 uur kreeg de politie een melding van iemand die de man vond in een auto aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven. Dit gebeurde nadat het slachtoffer om hulp had geroepen. Hij werd met zware verwondingen aan onder meer zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht nadat hij had verklaard ontvoerd te zijn geweest.

Camerabeelden

Daarop is direct een onderzoek gestart. De technische recherche onderzocht de plaats delict. De auto is voor sporenonderzoek in beslag genomen en er is een buurtonderzoek opgestart. Er wordt onder meer gekeken of er in de directe omgeving van de Jan van Eyckgracht camera’s hangen die mogelijk relevante zaken in beeld hebben gebracht.

Meegenomen en mishandeld

Uit eerste onderzoek is gebleken dat de man vrijdag kort na middernacht vanaf zijn woning in Geldrop door een onbekend aantal mannen werd meegenomen. Op een nog onbekende plek in Eindhoven zou de man vervolgens zijn mishandeld, waarna hij zwaargewond werd achtergelaten op de gracht.

Achtergronden

De politie bekijkt wat er precies is gebeurd in de tijd dat hij thuis werd meegenomen en het moment dat hij werd gevonden op de Jan van Eyckgracht. De recherche onderzoekt de achtergronden van de zaak. De man wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Getuigen

Getuigen worden opgeroepen om zich te melden bij de recherche. Het team is op dit moment in het bijzonder op zoek naar mensen die op de Jan van Eyckgracht in Eindhoven iets hebben gezien dat verband houdt met deze zaak. Mogelijk hebben mensen de daders zien vluchten en is bekend of daar een auto of ander vervoermiddel bij is gebruikt. Informatie kan ook worden doorgegeven op 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.