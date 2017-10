Man aangehouden na aantreffen stoffelijk overschot Kanaalweg Delft

De recherche doet onderzoek naar de oorzaak van het overlijden van een 50-jarige man. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd donderdag 26 oktober even na 12.00 uur aangetroffen in het water langs de Kanaalweg in Delft.