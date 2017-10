Kat beleeft helse autorit van maar liefst 60 kilometer

Iets verderop, bij Wezep, kwam de auto zonder stroom te zitten. De 'boosdoener' bleek een kat die eveneens pech had. Want het dier heeft zeker 60 kilometer lang ondersteboven met zijn kopje boven het asfalt gehangen. De wegenwacht, een berger en de ambulancedienst wisten het diertje uit zijn benarde positie te bevrijden. De kat heeft zijn linkerachterpoot gebroken, zegt de dierenambulance tegen Omroep Gelderland.

Het is op dit moment niet bekend van wie de kat is, maar het vermoeden bestaat wel dat de kat al in Wolvega in het motorcompartiment zat van de auto.