Schietpartij bij hotel in Breda. Schutter op de vlucht na crash

Rond 17.50 uur kreeg de politiemeldkamer een melding dat in de buurt van het Novotel op een man was geschoten. De aanleiding is op dit moment onbekend. Het slachtoffer raakte niet gewond. Vervolgens ontstond tussen de schutter en het slachtoffer een achtervolging, waarbij de auto's crashten op de kruising van de Dokter Struyckenstraat en de Heuvelbrink. Meer auto's raakte hierbij beschadigd. De schutter vluchtte daarna de wijk Heuvel in, waar hij zich mogelijk schuil houdt. Diverse politie-eenheden en een politiehelikopter zochten naar de man.

In een Burgernetbericht werd deelnemers gevraagd uit te kijken naar een lichtgetinte man van ongeveer 25 jaar oud. Hij zou een mollig postuur hebben en een zwart trainingspak dragen. Mogelijk is hij in het bezit van een vuurwapen.

Nog geen aanhouding

De politiehelikopter is rond 18.45 uur weggevlogen.Tot nu toe is niemand aangehouden.