Gevangenisstraffen voor vrouwenhandel Zandpad

De mannen stonden terecht omdat zij in de periode van 2011 tot 2013 jonge vrouwen uit Bulgarije te werk hebben gesteld in de prostitutie aan het Zandpad in Utrecht.

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is tevreden dat ook de rechtbank oordeelt dat de feiten zo ernstig zijn dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur passend en geboden is. De officier van justitie eiste op 21 september jl. gevangenisstraffen van 8, 6, 4 en 3 jaar.