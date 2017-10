Pizzabezorger overvallen van zijn geld en een pizza

Een pizzabezorger is vrijdagavond in Schiedam overvallen van zijn geld en een pizza.

Op het moment dat hij de weg vroeg aan een voetganger, moest hij zijn goederen afstaan. Na terugkomst in de winkel werd het voorval gemeld. De politie is ter plaatse gekomen en enkele eenheden hebben in de omgeving uitgekeken naar de dader. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.