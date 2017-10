Waarschuwing voor zware windstoten zaterdag en zondag

Vanavond en in de nacht naar zondag kans op zware windstoten. Er is voor de komende uren geen waarschuwing van kracht.

Vanavond en in de nacht naar zondag kunnen met name in het westen en noorden van het land zware windstoten voorkomen van 75-90 km/uur. In het (oostelijk) Waddengebied zijn in de nacht naar zondag windstoten tot ongeveer 100 km/uur mogelijk. Zondagochtend neemt de wind weer af en verdwijnen de zware windstoten.