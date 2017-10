Verkeer moet rekening houden met wintertijd

Dat levert traditioneel langere files op. Vorig jaar stond er tijdens de eerste donkere maandagavond van het jaar ruim 300 kilometer file. Het dubbele van een normale maandag.

Vaak verlopen de eerste wintertijdspitsen erg rommelig. Met name op het moment dat de duisternis invalt, schiet het aantal aanrijdingen omhoog. Automobilisten moeten duidelijk wennen. Daarbij zijn alle dagelijkse files tijdens de herfst langer dan in andere jaargetijden. Al met al gaan we vanaf maandagmiddag weer echt drukke tijden tegemoet: het fileseizoen is weer begonnen.

Dinsdag echte vuurdoop

Hoewel het maandag al druk wordt, zien we dinsdagmiddag de echte vuurdoop. Vorig jaar telde de VID een piek op de eerste dinsdagavondspits, na ingaan van de wintertijd, op 556 kilometer snelwegfile. Dat bleek uiteindelijk de op-een-na drukste spits van heel 2016. Ook de daarop volgende donderdag is traditioneel druk: vorig jaar goed voor bijna 450 kilometer file.