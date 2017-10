Man raakt zwaargewond bij ongeval met auto

Een 39-jarige man uit Epe is in de nacht van vrijdag op zaterdag 28 oktober ernstig gewond geraakt toen hij met zijn auto van de weg raakte en tegen twee bomen aanreed.

Die nacht kreeg de politie rond één uur een melding van een getuige dat een auto op de Kortendijk van de weg was geraakt. Vermoedelijk kwam de auto uit de richting van de Deestersteeg en reed in de richting van de Grotestraat. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De bestuurder was niet aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis. De Verkeersongevallenanalyse van de politie heeft ter plekke onderzoek gedaan om de toedracht te achterhalen.