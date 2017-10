Met klok uur terug neemt het aantal ongevallen weer toe

Nu de dagen korten en de klok dit weekend een uur teruggaat, is het cruciaal om goed verlicht de weg op te gaan. Zodra het donkerder wordt, neemt het aantal ongevallen toe – helemaal als de duisternis gepaard gaat met slecht weer. November is ‘ongevallenpiekmaand’. Zorgwekkend in de winterperiode is de stijging van het aantal ongevallen met voetgangers en fietsers.

Dat blijkt uit een analyse van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) van Politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. Voor de analyse zijn verkeersdata gebruikt van de politie uit de periode 2014-2016. Het rapport is hier te vinden.

Duisternis leidt tot ongevallen

Duisternis heeft een negatief effect op het aantal verkeersongevallen. Uit de data blijkt dat het verschil tussen winter- en zomertijd vooral in de ochtendspits tot grote verschillen leidt. De ochtendspits valt half september al voor een belangrijk deel in de periode dat het nog niet volledig licht is. Als de klok eind oktober een uur teruggaat, is het voordeel van een lichtere ochtend maar van korte duur door de dan snel korter wordende dagen. De maand november – piekmaand in de ongevallen – laat dat duidelijk zien. In de avondspits, die na het terugzetten van de klok in het donker verloopt, zien we dat effect ook terug in de vorm van meer ongevallen.

Slechte weersomstandigheden kunnen de (negatieve) verkeersveiligheidseffecten in de ochtend- en avondspits in de winterperiode nog verder versterken. De maanden november, december en januari tellen gemiddeld de meeste regendagen (twintig) en dat is terug te zien in de ongevalsaantallen.

Winter: voetgangers en fietsers extra kwetsbaar

Ronduit zorgelijk is dat in de winterperiode voetgangers liefst vier tot vijf keer vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen dan in het voorjaar en de zomer. Ook het aantal aanrijdingen met fietsers neemt met een factor drie toe in de donkere tijd van het jaar. Deze effecten zijn voor een groot deel het gevolg van de verminderde zichtbaarheid van deze ‘zwakke verkeersdeelnemers’, zeker tijdens slecht weer. Het STAR-collectief wijst er dan ook op dat dit het moment is voor alle verkeersdeelnemers om maatregelen te nemen om goed zichtbaar de weg op te gaan de komende maanden.