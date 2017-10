Politie, marechaussee en Belastingdienst controleren bij groot feest Hells Angels

De politie, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en de Douane houden zaterdagmiddag en avond een verkeerscontrole op de toegangsweg van het industrieterrein Oostpoort in Harlingen. In het clubhuis van de Hells Angels op hetzelfde industrieterrein is namelijk een groot feest gaande. Daar waar de Hells Angels zijn, is de politie ook, aldus een woordvoerder.