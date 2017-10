Gebouw in Vlissingen grotendeels dicht vanwege onveilige vloer

Uit onderzoek blijkt dat in dit deel van het gebouw dezelfde constructiewijze is toegepast als in de parkeergarage in Eindhoven. Die garage stortte eerder dit jaar tijdens de bouw gedeeltelijk in. De gebruikers van De Combinatie zijn ingelicht dat de kleine cirkel gesloten blijft totdat nader onderzoek is afgerond. De grote cirkel waar de appartementen en de school zich bevinden, hebben een andere constructiewijze.

In alle gemeenten in Nederland wordt onderzocht of er gebouwen zijn die soortgelijke vloeren hebben als in de ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Eerst wordt aan de hand van bouwtekeningen en berekeningen bepaald of een gebouw veilig is of dat nader onderzoek nodig is. Deze stap in het onderzoek naar de kleine cirkel van de Combinatie werd vandaag afgerond. De conclusie is dat de constructie verder onderzocht moet worden. Dit betekent echter niet dat er een acuut gevaar is.