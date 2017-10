Rijkswaterstaat neemt maatregelen om hoge waterstand Groningse kust

De stormachtige wind die momenteel over ons land trekt, zal in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober voor hoge waterstanden zorgen langs de Groningse kust bij Delfzijl. Rijkswaterstaat heeft vanuit het Watermanagementcentrum Nederland belanghebbenden in die regio, zoals de waterschappen, geïnformeerd.