Man overleden bij steekincident, vrouw aangehouden

Het incident gebeurde rond 21.05 uur in een beschermd wonen locatie. Politie en ambulancedienst gingen met spoed ter plaatse. Ook kwam er een traumahelikopter ter plaatse. Een bewoonster werd aangehouden, vanwege haar vermoedelijke betrokkenheid bij het steekincident. Om het slachtoffer mogelijk via het raam naar buiten te halen, kwam alvast een reddingsvoertuig van de brandweer naar het Hof van Sint Pieter. De hulpverlening mocht niet baten, het slachtoffer overleed in de woning. De vrouw is voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht. Zowel het slachtoffer als de verdachte vrouw waren daar bewoners.

Politieonderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Hierbij worden mensen verhoord en wordt in de woning een sporenonderzoek ingesteld.