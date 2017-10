Code geel: waarschuwing voor zware windstoten in het noorden van het land

In het noorden van het land komen vanochtend nog zware windstoten voor (uit noordwestelijke richting) van 75-90 km uur. De zware windstoten zullen de komende uren geleidelijk verdwijnen, het laatst in het Waddengebied. Het KNMI geeft daarom nog code geel af voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Flevoland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Dit meldt het KNMI zondag.

De wind is noordwest en is matig tot vrij krachtig, in de kustgebieden krachtig tot hard en aan zee nog enige tijd stormachtig, 8 Bft. In de loop van de dag neemt de wind geleidelijk af naar matig boven land, (vrij) krachtig aan zee en krachtig tot hard in het noordelijk kustgebied. Hier en daar zal er vandaag een bui vallen en het wordt maximaal 12 graden.