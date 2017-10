Forum voor Democratie staat nu op elf zetels

Dat is negen zetels meer dan bij de laatste verkiezingen. De PVV verliest een zetel ten opzichte van vorige week. Dit meldt De Post Online zondag.

Winst en verlies in de peilingen

Sinds de verkiezingen heeft de VVD 4 zetels verloren in de peilingen, de PVV 3 zetels, het CDA 3 zetels en D66 heeft 1 zetel verloren. Partijen die in de peilingen zetels wonnen zijn PvdA (3), PvdD (1), 50PLUS (1) en Forum voor Democratie (9).

Vertrouwen in kabinet

Inmiddels heeft het nieuwe kabinet op het bordes gestaan en is de ministersploeg begonnen met hun taken. Volgens de laatste peilingen heeft nu 50 procent van de kiezers hoop dat het kabinet de rit uitziit. Dat was twee weken geleden nog 41 procent. Bij kiezers van der regeringspartijen hoopt inmiddels 88 procent dat het kabinet stand houdt. Bij kiezers van de 3 regeringspartijen is de wil dat het kabinet de rit uitzit gestegen met 18%. Maar ook zien we bij kiezers van Forum voor Democratie, PvdA en GroenLinks ongeveer 10% hogere scores dan twee weken geleden. Bij PVV en SP zijn de scores het laagst.

Vertrouwen in bewindslieden

Er werd de kiezers ook gevraagd hoeveel vertrouwen ze hebben in de bewindslieden. Het hoogste scoort Carola Schoten van de ChristenUnie (CU). Het laagst scoren scoren twee bewindslieden die overkomen uit het vorige kabinet, Wiebes en Dekker. De kiezers van Forum voor Democratie (FVD) hebben het minst vertrouwen in Grappenhaus (VVD) en het meeste in Carola Schoten (CU) en Arie Slob (CU) en dat geldt ook voor de PVV-stemmers. CU-stemmers hebben het minste vertrouwen in Dekker en Halbe Zijlstra. Ook bij de kiezers van GroenLinks, PvdA en SP scoort Halbe Zijlstra het laagst. Bij het vertrouwen in de fractievoorzitters scoort degene die het meest recent fractievoorzitter is geworden, Dijkhoff, veruit het hoogst.