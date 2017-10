Bezoeker van hotel wordt neergestoken omdat hij stil moet zijn

De verdachte vond dat het slachtoffer op de gang van een hotel te luidruchtig was geweest.

Het slachtoffer arriveerde even na 02.30 uur in het Hotel aan het Minervum in Breda en ging op weg naar zijn Hotelkamer. Daar aangekomen werd hij aangesproken door een man, die kennelijk in een kamer aan de overzijde van de gang verbleef. Hij was wakker geworden van de herrie op de gang en dat zinde hem kennelijk niet. Dit leidde al snel tot een vechtpartij, waarbij het slachtoffer snij en steekwonden opliep, vermoedelijk veroorzaakt door glas. De verdachte, een 44 jarige inwoner van Merksem (Bel), werd aangehouden.