Acht gewonden bij ongeval met miniquad, twee personen nog in ziekenhuis

Twee mensen konden na behandeling in het ziekenhuis naar huis en zes personen zijn opgenomen in verschillende ziekenhuizen. Een persoon raakte ernstig ernstig gewond. De bestuurder van de auto met aanhangwagen is aangehouden. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Update:

Inmiddels nog zijn twee van de acht gewonden van het ongeval dat zaterdagavond plaatsvond op de A73 opgenomen in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto met de aanhangwagen is zondagmiddag na verhoor in vrijheid gesteld.

Kinderquad

Zaterdagavond rond 20.00 uur viel een kinderquad van een aanhangwagen. Ook de kap die op de aanhangwagen zat raakte op de weg. De auto met aanhanger reed op dat moment over de A73 richting Roermond. Het is nog onduidelijk waardoor de aanhanger zijn lading verloor. Verschillende passerende personenauto’s raakten de quad. Hierdoor ontstonden diverse aanrijdingen op de weg. In totaal waren, naast de auto met aanhangwagen, vijf andere auto’s bij het ongeval betrokken. Van de 11 personen betrokken personen zijn er acht naar ziekenhuizen in Venlo, Roermond, Heerlen en Nijmegen gebracht. Twee personen konden na behandeling naar huis. Zes personen werden opgenomen. Een van de slachtoffers was ernstig gewond. Over de aard van de verwondingen is geen informatie beschikbaar.

De bestuurder van de auto met aanhanger, een 34-jarige man uit Duitsland, is na het ongeval aangehouden.