Agenten moeten plein in Sliedrecht 'schoonvegen' na ongeregeldheden

Zondagochtend heeft de politie moeten ingrijpen op het Winklerplein in Sliedrecht nadat jongeren hier slaags raakten met elkaar. Omdat de aanwezigen weigerden te vertrekken na meerdere waarschuwingen en vorderingen van de politie, hebben agenten uiteindelijk op linie het plein schoon moeten ‘vegen’.

Iets na middernacht vond een kleine vechtpartij plaats in een horecazaak aan het Winklerplein. Beveiligers van de zaak wisten dit te sussen, maar het plein voor de zaak stroomde steeds voller met jongeren. Er heerste een onrustige sfeer. De beveiliging besloot de politie te bellen in de hoop dat het zien van de politie de jongeren zou doen aftaaien.

De twee agenten die op deze melding afkwamen, troffen op het Winklerplein een opstootje en zagen hoe de beveiligers met vier man een man in bedwang hielden. Er waren op dat moment ruim honderd jongeren op het plein. De agenten schermden de beveiligers af van de grote groep jongeren die zich met dit incident wilden bemoeien. Tegelijk ontstonden op het plein meerdere confrontaties tussen jongeren. De sfeer werd steeds grimmiger. De twee agenten verzochten assistentie.

Met hulp van andere agenten brachten ze de rust terug op het plein. Daar waren nog steeds ruim vijftig jongeren en zowel de politie als de uitbater van de horecazaak wilden voorkomen dat de grimmige sfeer zou overslaan naar de bezoekers van het café. Dus werden de jongeren op het plein verzocht te vertrekken. Omdat een deel weigerde, werden zij gevorderd alsnog te vertrekken. Toen sommigen dit nog steeds weigerden, besloot de politie deze mensen met zachte dwang te verwijderen.

Een jongen schold de politie uit en nam een agressieve houding aan. Een hondengeleider bood versterking en waarschuwde jongen te vertrekken omdat anders een politiehond zou worden ingezet. De jongen bleef echter agressief tegen de aanwezige agenten. Na inzet van de hond is de jongen aangehouden.

Terwijl de agenten de jongen in de politiebus zetten, dreigde een man thuis ‘een gun’ te halen en het zelf wel even op te gaan lossen met één van de agenten. Ook deze man is aangehouden. Nog steeds stonden er mensen op het plein die weigerden te vertrekken. De agenten zijn op linie gaan staan en veegden het plein schoon.