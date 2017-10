Nieuwe partijnaam Sylvana Simons al in gebruik

De partijnaam Artikel 1 leek te veel op op Art.1, een onderzoeksinstituut van de stichting Expertisecentrum Discriminatie (SED). Om met de gemeenteraadsverkiezingen meet kunnen doen, heeft de partij een nieuwe naam gekozen: Bij1.

Op de Facebookpagina schrijft de partij:

'Het wachten is lang geweest en heeft van leden, sympathisanten, vrijwilligers en het bestuur van de partij ongelooflijk veel geduld gevraagd. Maar nu is het dan eindelijk zover!

Vanaf nu heten wij BIJ1 Een gedeeld verlangen naar connectie, empathie, solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Met respect voor onze verschillen, maar met focus op wat ons bindt.

Dat is BIJ1. Dat zijn wij, het Algemeen Bestuur, het Partijbureau en actieve vrijwilligers. Dat bent U. Ons zeer gewaardeerde lid van de partij, sympathisant, donateur en kiezer.

Wij werken aan een samenleving waar discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, gender-identiteit, leeftijd of op welke grond dan ook, niet is toegestaan.

Een samenleving waarin wij op onze overheid kunnen vertrouwen dat grondwettelijke recht uit te dragen in woord en daad'. ....'Met een nieuwe naam, een nieuw bestuur, een groeiende groep enthousiaste vrijwilligers, onze volledige toewijding en rotsvast vertrouwen in Nederland en elkaar trekt BIJ1 ten strijde tegen de huidige politiek vol moslimhaat, xenofobie, sekse-ongelijkheid, racisme, sociaal economische uitsluiting, genderdiscriminatie, verdeeldheid, uitsluiting en uitbuiting. Het is tijd voor een nieuwe politiek van economische rechtvaardiheid en radicale gelijkwaardigheid.'

Nieuwe naam al in gebruik

Overigens is ook de nieuwe naam al in gebruik. De praktijk van een groep therapeuten in Koog aan de Zaan heet ook Bij1.Dit meldt onder meer het AD zondag. De therapeuten zijn niet blij met de naam waarmee Simons nu campagne wil gaan voeren. Muziek- en Psychodramatherapeut Kerstin Schwardtmann in de krant: 'Het is hele leuke naam, maar dit had ze wel even mogen googlen. Wij hadden deze naam drie jaar geleden al. Echt ontzettend balen.' De therapeuten gaan contact opnemen met Sylvana Simons.