Hulpdiensten gealarmeerd voor auto in de sloot in Schijndel

Bij aankomst van de brandweer, politie en ambulancedienst bleek niemand meer in het voertuig aanwezig te zijn. Volgens omstanders zou het voertuig al enige tijd in de sloot liggen. Vermoedelijk is een foutje van de bestuurder of bestuurster de oorzaak dat de auto het parkeervak voorbij schoot en in de sloot belandde. Over de toestand van die betrokkene is niets bekend. De hulpdiensten keerde kort na aankomst weer terug terwijl wijkbewoners massaal toe bleven kijken hoe het voertuig deels in het water lag.