Wegen afgesloten door asbest na grote brand Nieuwegein

Na een grote brand die gisteren woedde in het voormalige distributiecentrum van Albert Heijn op het bedrijventerrein Liesbosch in Nieuwegein zijn diverse wegen afgesloten.

Het pand is volledig afgebrand. De oorzaak van de brand is tot op dusver onbekend. Volgens de brandweer zou het pand binnenkort gesloopt worden en stond zo goed als leeg. Om 01.30 meldde de brandweer dat de brand meester was, maar dat het nablussen nog tot in de ochtend zal duren. Het advies aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten blijft voorlopig staan.

Asbest

Omdat er asbest platen in het dak van het gebouw zaten, is er tijdens de brand asbest vrijgekomen. Het eerste onderzoek van de brandweer gaf aan dat de verspreiding van het asbest zich in eerste instantie beperkt heeft tot het afgezette gebied. Tevens is er een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld die momenteel vervolgonderzoek doet naar het exacte verspreidingsgebied van de asbestdeeltjes. Dit kan betekenen dat het uiteindelijke verspreidingsgebied groter wordt dan de brandweer in eerste instantie heeft aangegeven.

Afgezet gebied

De komende periode zal het gebied rondom het afgebrande distributiecentrum afgezet zijn in verband met het verwijderen van de asbest.