Eigenaren met lage woonlasten het meest tevreden

Van alle huishoudens is 87 procent tevreden met de woning en 82 procent met de woonomgeving. Huishoudens in een koophuis zijn vaker tevreden met hun woning en woonomgeving dan huishoudens in een huurhuis.

Dat meldt het CBS naar aanleiding van een recente analyse op basis van het Woononderzoek Nederland (WoON) over 2015.

Huishoudens in vier grote steden minder tevreden

Huishoudens in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam waren in 2015 minder tevreden met hun woning en hun woonomgeving dan huishoudens in de overige gemeenten. In de vier grote steden wonen relatief meer huishoudens in een meergezinswoning (bijvoorbeeld een appartement, flat, portiekwoning etc.) dan in de rest van Nederland. Huishoudens in meergezinswoningen zijn minder tevreden met hun woning en woonomgeving dan huishoudens in een eengezinswoning.

Tevredenheid licht gedaald

Het aandeel huishoudens dat tevreden is met de woning en de woonomgeving is licht gedaald ten opzichte van 2009. In 2015 was 94 procent van de eigenwoningbezitters tevreden met de woning en 77 procent van de huurders. In 2009 was dat nog 96 respectievelijk 80 procent. Ook de tevredenheid met de woonomgeving was in 2015 wat lager dan in eerdere jaren. Deze ging van 88 procent in 2009 naar 86 procent in 2015 voor de eigenwoningbezitters en van 77 procent naar 75 procent voor de huurders.

Van de eigenwoningbezitters waren degenen met naar verhouding lage woonlasten iets vaker tevreden met de woning en de woonomgeving dan die met relatief hoge woonlasten. Het grootste verschil betrof de tevredenheid met de eigen woning: 95 procent van de eigenwoningbezitters met relatief lage woonlasten was tevreden, tegenover 92 procent van de eigenwoningbezitters met relatief hoge woonlasten. Bij de huurders was de relatie omgekeerd: huurders met relatief lage woonlasten waren juist minder tevreden met de woning en de woonomgeving dan huurders met relatief hoge woonlasten. Overigens zijn de verschillen naar relatieve woonlasten klein in vergelijking met het verschil tussen eigenaren en huurders.