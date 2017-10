'8 miljoen doden zijn te voorkomen als belastingontwijking stopt'

Dit berekende Oxfam Novib voor de lancering van haar nieuwe en verontrustende videofilm over de menselijke kosten van belastingontwijking die vandaag live gaat.

Experts schatten dat jaarlijks 30 miljard dollar nodig is voor basisgezondheidszorg wereldwijd zoals vaccinaties, verloskundigen en de behandeling van diarree. Betere toegang tot basisgezondheidszorg zou kunnen voorkomen dat elk jaar gemiddeld 7,8 miljoen kinderen en 210.000 vrouwen sterven in 74 landen waar veel mensen in armoede leven. Esmé Berkhout Oxfam Novib belastingexpert : “Belastingparadijzen en hun gebruikers stelen niet letterlijk de medicijnen uit de zakken van de armste mensen. Maar ze ontnemen arme landen wel miljarden euro’s die geïnvesteerd kunnen worden in gezondheidszorg.”

Nederland één van de grootste belastingparadijzen

Nederland staat bekend als één van de grootste belastingparadijzen voor multinationals. Dit geeft Nederland een speciale verantwoordelijkheid in het aanpakken daarvan. Het nieuwe kabinet moet meer doen dan wat nu in het regeerakkoord staat. Zo zijn er effectieve regels nodig tegen het wegsluizen van winsten, ook vanuit dochterbedrijven in ontwikkelingslanden, naar landen waar geen winstbelasting wordt geheven. Daarnaast is een publieke rapportageverplichting voor bedrijven – per land, wereldwijd – over activiteiten en belastingafdracht, essentieel. Nederland zou bovendien een internationale aanpak, om de mondiale belastingwedloop te stoppen, moeten steunen. Door deze ' race to the bottom ' lopen overheden steeds meer belastinginkomsten van grote bedrijven mis en het draagt bij aan de toenemende ongelijkheid wereldwijd.

Nederland niet gebaat bij het blijven faciliteren van belastingontwijking

Arme landen zijn 2x zo afhankelijk van belastinginkomsten van bedrijven dan rijke landen om maatregelen te kunnen financieren zoals het kopen van medicijnen, het betalen van verpleegkundigen en de aanleg van waterleidingsystemen voor schoon water voor hun inwoners. Uit internationaal onderzoek blijkt dat arme landen die over meer belastinginkomsten beschikken, ook meer budget besteden aan gezondheidszorg (in het bijzonder wanneer dit belastinginkomsten zijn uit winstbelasting en inkomensbelasting), en dat deze investeringen ook leiden tot een betere gezondheid bij de bevolking.



“Grote bedrijven die belastingen ontwijken, ontnemen ontwikkelingslanden en andere landen wereldwijd financiering die nodig is voor bijvoorbeeld gezondheidszorg. Nederland is bovendien helemaal niet gebaat bij het blijven faciliteren van belastingontwijking. Er is geen enkel geldig excuus om nu niet hard op te treden tegen belastingontwijking via Nederland,” zo stelt Berkhout.