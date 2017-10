Topcriminelen komen vaker weg met lagere straf

In bijna driekwart van de strafzaken naar georganiseerde criminaliteit, in eerste aanleg en in hoger beroep, legt de rechter een lagere gevangenisstraf op dan door de officier van justitie was geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus School of Law dat in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap is uitgevoerd.

Het verschil tussen de in eerste aanleg en in hoger beroep opgelegde straf betrof gemiddeld negen maanden. Vrijspraak kwam niet vaak voor: in 94% van de zaken in eerste aanleg en in 89% van de zaken in hoger beroep werden de verdachten veroordeeld tot een gevangenisstraf.

'Aard het Nederlands systeem'

Het OM stelt in een reactie dat de verschillen tussen eisen en straffen, en tussen straffen in eerste aanleg en in hoger beroep, deels liggen in de aard het Nederlands systeem van strafvordering. Daarin hebben officieren van justitie en rechters verschillende rollen en nemen de rechten van de verdediging een centrale plaats in. Een strafzaak is geen wedstrijd, maar een zorgvuldig proces met een rechtvaardige uitspraak als doel.

Waar de onderzoekers spreken over lagere straffen als gevolg van het feit dat de behandeling van zaken lang duurt (lange doorlooptijd), wil het OM benadrukken dat een zorgvuldige en rechtsstatelijke waarheidsvinding tijd kost. Dat geldt zeker voor zaken waarin het draait om georganiseerde misdaad: die zijn per definitie omvangrijk en complex.

Aanbeveling van de onderzoekers

Een belangrijke aanbeveling van de onderzoekers is dan ook de ontwikkeling van een centrale, landelijke databank voor de opslag van gegevens over geëiste en opgelegde straffen. Dit komt niet alleen ten goede aan de leereffecten voor de politieorganisatie, het openbaar ministerie en de rechtspraak, maar ook aan de mogelijkheden van toekomstig wetenschappelijk onderzoek.