De Librije opnieuw op 1, maar jong talent rukt op

De Librije van Jonnie en Thérèse Boer is de nummer 1 van Lekker500 2018. Het Zwolse restaurant wisselt opnieuw van plaats met Inter Scaldes in Kruiningen, dat vorig jaar het hoogst scoorde in de inmiddels 40 jaar bestaande en meest gelezen restaurantgids van Nederland.

Interessant is de klassering beneden die van deze culinaire mastodonten: de ‘eeuwige derde’, restaurant De Leest in Vaassen, moet een plaatsje opschuiven voor het onberispelijke vakwerk van chef-kok Onno Kokmeijer van Ciel Bleu in Amsterdam. Hetzelfde geldt voor collega Mario Ridder van Joelia in Rotterdam, die wordt afgetroefd door de revolutionaire koks François Geurds van FG Restaurant in Rotterdam, Sidney Schutte van Librije’s Zusje in Amsterdam en Jan Sobecki van Tribeca in het Brabantse Heeze. Zij belanden respectievelijk op 5, 6 en 7. Ten slotte tuimelt Hans van Wolde van het Maastrichtse Beluga bijna de Top-10 uit door het geweld van deze aanstormende talenten en dat van de intrigerende Surinaams-Franse keuken van Soenil Bahadoer (De Lindehof in Nuenen), die de 9de plaats in bezit neemt.

Debutanten

De 2018-editie van Lekker500 lanceert vier debutanten in de Top-100, met een opmerkelijke startscore van 62 voor The White Room in Krasnapolsky, Amsterdam. Het restaurant is een spin-off van De Leest in Vaassen en driesterrenchef Jacob-Jan Boerma koestert er zijn begaafde leerling Arturo Dalhuisen. Verder valt de sprong op die de jonge chef-kok Thijs Meliefste van restaurant Meliefste in het Zeeuwse Wolphaartsdijk maakt: van 100 naar 69. Ook veteraan Jan de Wit van het hoofdstedelijke Le Restaurant, die dit jaar zou stoppen maar gewoon weer begon te koken op een andere plek in de Amsterdamse Pijp, maakt een stevige stap voorwaarts naar de 37ste plaats.

Topprovincie

De provincie Noord-Holland leverde Lekker dit jaar de meeste Top-100 restaurants: 24, waarvan 15 in Amsterdam. Op de voet gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Brabant, met respectievelijk 15 en 14 kandidaten. Vier zaken moesten de Top-100 verlaten. De overige 400 Lekker-restaurants liggen verspreid door het hele land, waarvan de meeste, opnieuw, in Amsterdam.