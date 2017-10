Marineschip Karel Doorman legt voor de laatste keer aan in St Maarten

De Karel Doorman komt zaterdag aan. Aan boord zijn onder andere vrachtwagens, bedden, digitale schoolborden, laptops, shelter woningen, medische apparatuur, kasten en printers.

Naast hulpgoederen voor St Maarten zijn ook vier containers aan boord voor de eilanden Saba en St Eustatius. Hoewel deze eilanden minder zwaar getroffen zijn dan St Maarten, is ook daar de schade aanzienlijk. De containers bestemd voor Saba en St Eustatius bevatten voornamelijk meubelen, kettingzagen, betonmixers, huisraad en witgoed zoals koelkasten en gasfornuizen.



Het marineschip was al in september vertrokken naar het Caribisch gebied en komt nu uit Curacao en Aruba, waar het opnieuw is volgeladen met Nederlandse hulpgoederen. Het schip vertrok eind september uit Nederland en kwam begin oktober aan in het Caribisch gebied. Sindsdien heeft de Karel Doorman verschillende eilanden in de regio voorzien van hulpgoederen.



Na aankomst kunnen organisaties zoals het Rode Kruis, het ziekenhuis, de lokale ministeries en de politie de voor hen bestemde middelen volgens een nauwgezet schema afhalen. Het lossen van de enorme hoeveelheid goederen kan daardoor ordelijk verlopen en wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. Met een waterverplaatsing van 27.800 ton is de Karel Doorman grootste schip dat de Nederlandse Marine ooit heeft gehad. Het schip is 205 meter lang, 30 hoog en 8 meter breed.