Tientallen octopussen kropen over het strand van Wales

De opmerkelijke ontdekking werd gedaan door een medewerker van een toeristenschip. Die zag in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker twintig octopussen op het strand van Newquay in Ceredigion. Hij filmde een van de diertjes die hij ook hielp om de weg terug te vinden naar de zee. Enkele van de diertjes lagen dood op het strand. Waarom de dieren ineens massaal uit het water kwamen, blijft een mysterie.

Duikers hebben begin dit jaar in de Oosterschelde een 'Gewone octopus' gezien en gefotografeerd. Anders dan zijn naam doet vermoeden is het een bijzondere ontdekking: in de Nederlandse kustwateren is de diersoort sinds circa 1950 niet meer waargenomen.