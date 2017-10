Man op straat met geweld beroofd in Amersfoort

Zondagavond 29 oktober werd een Amersfoorter door twee mannen bedreigd toen hij in zijn busje wilde stappen. De recherche is een onderzoek gestart en zoekt getuigen.

Rond 23.00 uur wilde de 36-jarige Amersfoorter in zijn busje stappen op de Van Randwijcklaan. Ineens voelde hij hoe iemand hem duwde. Achter hem bleken twee personen te staan. Eén van hen had een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en bedreigde het slachtoffer hiermee. Met buit renden de twee weg in de richting van de wijk tussen de Columbusweg en de Magelhaenstraat in.

Onderzoek

In de omgeving zochten meerdere agenten naar de daders, niemand werd aangetroffen. Agenten namen het busje van het slachtoffer mee voor nader sporenonderzoek.