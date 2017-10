Minister-president Rutte aanwezig bij opening Amsterdam International Water Week

Minister-president Rutte houdt vandaag een toespraak tijdens de openingsceremonie van de Amsterdam International Water Week in de RAI in Amsterdam. In zijn toespraak gaat de minister-president onder meer in op het belang van wereldwijde samenwerking en kennisdeling op het gebied van water en op de bijdrage die Nederland daaraan levert.

Na de openingsceremonie leidt de minister-president een paneldiscussie over de praktische toepassingen van Valuing Water. Valuing Water (waardebepaling van water in de volle breedte: economisch, ecologisch en maatschappelijk) is een Nederlands initiatief binnen het High Level Panel on Water. De High Level Meeting on Valuing Water in Amsterdam is de laatste en concluderende bijeenkomst van een mondiale dialoog, die sinds mei 2017 plaatsvindt. Als trekker van het Valuing Waterinitiatief en als lid van het High Level Panel on Waterkoppelt minister-president Rutte de resultaten van de dialoog over Valuing Water terug naar het High Level Panel on Water.

De 4e Amsterdam International Water Week vindt plaats van 30 oktober tot en met 3 november.