Erasmus MC takelt de eerste nieuwe MRI’s in nieuwbouw

Met dat doel worden op maandag 30 en dinsdag 31 oktober drie nieuwe MRI-apparaten geplaatst in de nieuwbouw van het Erasmus MC. De machines, waarmee beeldopnamen kunnen worden gemaakt van het menselijk lichaam, komen op de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde.

Voor de omvangrijke onderneming moet op de vijfde etage een glazen gevelpaneel worden geopend. Nooit eerder heeft het Erasmus MC een dergelijke takelmanoeuvre op zo’n grote hoogte uitgevoerd.

Verhuisraam

EGM architecten heeft de nieuwbouw van het Erasmus MC zodanig ontworpen dat het inhuizen van grote apparaten ook in de toekomst geen probleem meer is. Het ‘verhuisraam’ van de afdelingen Radiologie & Nucleaire Geneeskunde en Radiotherapie kan zonder veel moeite worden verwijderd. Daardoor ontstaat een opening van ruim 4,7 bij 2,8 meter, zodat grote machines naar binnen kunnen. Het Erasmus MC kan, dankzij dit duurzame ontwerp, voorop blijven lopen bij nieuwe ontwikkelingen. Oók op het gebied van –dikwijls lijvige- diagnostische apparatuur.

Van de drie MRI-apparaten wordt alleen de reusachtige magneet naar binnen getakeld. Er worden twee MRI’s van 1,5 tesla afgeleverd en een van 3 tesla. Die laatste is zó nagelnieuw dat de bijbehorende software en elektronica op dit moment nog niet gereed is. Leverancier GE Healthcare legt vóór mei 2018 de laatste hand aan de apparatuur, zodat patiënten van het Erasmus MC als een van de eersten in de wereld kunnen profiteren van de meest innovatieve technieken. De beelden zijn straks beter van kwaliteit en de beeldverwerking gaat sneller, wat een vlotte diagnostiek bevordert.

Weke delen

Met MRI’s kunnen met name de hersenen, het hart, het ruggenmerg en andere zogeheten ‘weke delen’ van het lichaam goed in beeld worden gebracht. Omdat patiënten een onderzoek in de MRI soms als beangstigend ervaren, werken leveranciers er hard aan om de procedure minder intimiderend te maken. Zo worden de nieuwe MRI’s stiller –een MRI maakt vaak een luid, bonkend geluid- en worden de scanners voorzien van rustgevende verlichting. De nieuwe MRI-kamers (alsook de CT-kamers) in het Erasmus MC krijgen een sky ceiling, een fraai verlichte afbeelding in het plafond, die positieve afleiding biedt en daarmee kan bijdragen aan stressreductie. Allemaal in het kader van de healing environment die het Erasmus MC wil zijn.