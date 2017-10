Justitie blokkeert betaaldienst malafide webshops

Om internetoplichting aan te pakken werken de politie en het Openbaar Ministerie (OM) sinds kort samen met Currence en 12 betaaldienstverleners Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO): ‘Samen pakken we internetoplichting aan door informatie over verdachte webshops te delen. Ik verwacht dat we de komende tijd met meer betaaldienstverleners afspraken kunnen maken.’