Johannes Vermeerprijs 2017 naar Iris van Herpen

Minister Van Engelshoven: “Iris van Herpen is één van de grote gezichten van Nederland. Met haar creaties doorkruist ze domeinen en disciplines. Ze verbindt cultuur, innovatie, kunst en wetenschap met elkaar. Met haar iconische werk zet ze ons land wereldwijd in de schijnwerpers!”

Iris van Herpen (1984) wordt geprezen vanwege haar grensverleggende en interdisciplinaire ontwerpen, waarin zij uitzonderlijk talent en ongebreidelde nieuwsgierigheid verbindt aan vernieuwende digitale technieken en ambachtelijk vakmanschap. Haar couture ontstaat op het snijvlak van kunst, technologie en mode. Bij het ontwikkelen van haar collecties werkt zij intensief samen met architecten, choreografen, musici, fotografen en filmmakers, maar ook met wetenschappers. Van Herpen rekt de grenzen van mode op door haar multidisciplinaire manier van werken en daagt daardoor het geijkte concept van mode uit.

Nederlandse staatsprijs voor de kunsten

De Johannes Vermeer Prijs is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten en bestaat uit 100.000 euro. De winnaar mag dat besteden aan een speciaal project op zijn of haar werkterrein. De Nederlandse regering heeft hem in 2009 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. De prijs kan worden toegekend aan in Nederland werkende kunstenaars uit alle artistieke disciplines. Eerdere winnaars zijn operaregisseur Pierre Audi, filmmaker en schrijver Alex van Warmerdam, fotograaf Erwin Olaf, beeldend kunstenaar Marlene Dumas, architect Rem Koolhaas, grafisch ontwerper Irma Boom, componist Michel van der Aa en beeldend kunstenaar en filmregisseur Steve McQueen.