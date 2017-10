Ontslagen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is in Brussel voor hulp

De ontslagen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is in Brussel. Volgens diverse Belgische media is hij daar, samen met nog vijf ministers, om advocaat Paul Bekaert als raadsman aan te stellen.

Spaanse media berichten dat Puigdemont en zijn gevolg probeert asiel aan te vragen in België.

Bekaert bevestigd tegenover VRT Nieuws. “Ik ben geraadpleegd door Puigdemont. Hij heeft gevraagd om zijn belangen in de toekomst in België te verdedigen”. “Ik heb hem persoonlijk gesproken. Dat gesprek verliep in België. Het ging om een eerste contact”.

Het is nog onduidelijk wat er besproken is. Volgens de advocaat is Puigdemont niet in België om politiek asiel te vragen.

Puigdemont werd door de Spaanse justitie ontslagen en vandaag wegens rebellie en het schenden van de Spaanse grondwet aangeklaagd, nadat hij vorige week de onafhankelijkheid van Catalonië uitriep. Ook de Catalaanse parlementsvoorzitter en het hoofd van de Catalaanse politie worden wegens opruiing, rebellie en misbruik van overheidsgeld aangeklaagd. Ze riskeren daardoor dertig jaar celstraf.