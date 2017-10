GroenLinks, SP en PvdA openen aanval op kabinet met eigen regeerakkoord

GroenLinks, SP en PvdA presenteren daarom vandaag een gezamenlijk voorstel met zes andere keuzes voor de toekomst van Nederland. Een keuze voor mensen, niet voor multinationals.

Mensen boven multinationals

Wij kiezen ervoor om de dagelijkse boodschappen niet duurder te maken. Dat betalen we door de winstbelasting voor grote multinationals niet te verlagen.

Leraren, agenten en verpleegkundigen boven beleggers en banken

Wij kiezen ervoor te investeren in mensen die belangrijk werk doen voor ons allemaal, in plaats van het afschaffen van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders. Leraren, verpleegkundigen, agenten, militairen; zij verdienen een betere beloning. Daarnaast kiezen we voor extra investeringen in wijkverpleging, en dat betalen we door de bankenbelasting te verhogen.

De rekening van de zorg niet meer bij zieken

Wij kiezen ervoor om het eigen risico in de zorg helemaal af te schaffen. Dat betalen we door af te zien van de ‘vlaktaks’ waar vooral hoge inkomens van profiteren.

Vooruitgang eerlijk delen

Wij kiezen ervoor niet te bezuinigen op mensen met een arbeidsbeperking. Wij kiezen ervoor eerder stoppen met werken mogelijk te maken.. Wij kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen voor zzp’ers. Dat betalen we onder andere door extra belasting te vragen van miljonairs.

Eerlijk en ambitieus klimaatbeleid

Wij kiezen voor een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Geld voor duurzame energie mag niet gebruikt worden voor CO2-opslag. Grote bedrijven gaan extra betalen voor uitstoot, niet gewone Nederlanders via de energierekening. Er wordt vaart gemaakt met de sluiting van kolencentrales: de Hemwegcentrale in Amsterdam en de Engie-centrale in Rotterdam gaan nog deze kabinetsperiode dicht. De gaswinning gaat terug naar 12 miljard kuub.

Bouwen, bouwen, bouwen!

Wij kiezen voor meer betaalbare huurwoningen. Iedereen moet kunnen rekenen op een fijn huis in een buurt waar je kinderen kunnen buitenspelen. We investeren in bouwen en het renoveren van huizen.

De Tweede Kamer praat morgen en donderdag over de plannen. Dan is het Kamerdebat over de regeringsverklaring.