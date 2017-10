Tweetal aangehouden voor gewelddadige overval Ulvenhout

Na een uitgebreid onderzoek heeft de politie vanmorgen twee mannen aangehouden voor een gewelddadige overval op een gezin in een woning in Ulvenhout.

Het gaat om twee verdachten (21 en 24 jaar) uit Breda die op 31 oktober rond 07.00 uur zijn aangehouden. De mannen zijn in volledige beperking ingesloten voor verhoor.

Overval

In de nacht van 17 op 18 juni rond 00.15 uur dringen twee mannen met bivakmutsen het huis aan de Dorpstraat binnen waar een echtpaar wacht op hun kinderen die bijna thuis komen. Eén van de twee overvallers heeft een honkbalknuppel waarmee hij de vader zwaar mishandelt. De kinderen komen thuis als de daders net naar buiten gaan met hun buit. Ook zij worden geslagen en vastgebonden. Dan gaan de daders er vandoor in een auto van het gezin. Even later proberen ze met de gestolen passen van het gezin te pinnen.