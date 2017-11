8-Jarig meisje in Amersfoort mishandeld

Een 8-jarig meisje is gisteren in Amersfoort het slachtoffer geworden van mishandeling. De dader is een jongen van rond de 10 jaar.

De mishandeling vond plaats rond 15.30 uur bij een bruggetje op het grasveld tussen de Stradivariusstraat, Cellostraat en Trombonestraat. Deze jongen was in het bijzijn van twee andere jongens. Het meisje moest naar de huisarts voor behandeling van verwoningen aan gezicht, schouder en knie. De ouders hebben aangifte gedaan en de politie is een onderzoek gestart. Hiervoor is de politie onder andere op zoek naar getuigen.