Politie pakt 5 ‘mobiele bandieten’ aan in Oost-Groningen

'De verdachten zijn een vrouw van 31 jaar en vier mannen in de leeftijd tussen 29 en 43 jaar zonder een vaste woon- of verblijfplaats', zo meldt de politie dinsdagavond. Het onderzoek naar de dadergroep door de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid startte op 19 oktober toen agenten een auto bij Hoogeveen aan de A28 wilden controleren.

Gevlucht

Tijdens deze controle gingen de inzittenden er vandoor en lieten de auto achter. Bij het onderzoek in de auto troffen de agenten spullen die, zoals later bleek, afkomstig waren van diefstallen in Gelderland en Drenthe.

Stelselmatig

Bij het onderzoek naar de eigenaar van de auto kwam een groepje Roemenen in beeld die blijkbaar stelselmatig en goed georganiseerd door het hele land diefstallen pleegden. Op maandag 30 oktober omstreeks 18.00 uur hielden medewerkers van de Landelijke Eenheid, in samenwerking met de Aanhoudings Eenheid (OG) van de Regionale Eenheid Noord Nederland, een man in de woning en drie mannen in de nabijheid van de woning aan.

Een vrouw werd even later in die woning aangehouden toen ze daar arriveerde. Bij de doorzoeking van de woning zijn grote hoeveelheid goederen aangetroffen die mogelijk afkomstig zijn van diefstallen. Deze goederen zijn evenals een aantal personenauto’s in beslag genomen. De politie onderzoekt of deze groep ‘mobiele bandieten’ gelinkt kunnen worden aan nog meer diefstallen of andere misdrijven.