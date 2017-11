Man (32) in PI Dordrecht aangehouden voor liquidatie Farid Souhali

Dinsdagochtend heeft de politie in de penitentiaire inrichting in Dordrecht een 32-jarige man uit Utrecht aangehouden op verdenking van de mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie van Farid Souhali uit Houten, die in april van dit jaar werd geliquideerd in Den Haag.

Liquidatie Den Haag

Maandag 17 april vond er in de late avond, rond 23.20 uur, een schietincident plaats op het parkeerterrein aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag. Bij dat schietincident werd de 39-jarige Farid Souhali uit Houten overleden aangetroffen in zijn auto, een donkerkleurige Citroen C3.

Grijze stationwagen

Uit het onderzoek van de politie bleek dat bij het schietincident een grijze stationwagen betrokken was. Omdat de politie in dit onderzoek meer tips kan gebruiken, werd er onder meer aandacht gevraagd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht en in Team West.

Tips nog altijd welkom

Er is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de achtergrond van het slachtoffer. Het onderzoeksteam van de politie zou graag nog mensen willen spreken die mogelijk iets hebben gezien of meer weten over de achtergronden van het schietincident. Informatie kan gedeeld worden via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Ook het team Criminele Inlichtingen is voor dit onderzoek bereikbaar. Bel hiervoor 079-3458999.