Bekende 'achterdeurtje' Nederlandse woningen blijkt slecht beveiligd

Een kwart (25,3%) van de achterdeuren heeft zelfs zulk zwak aluminium beslag, vaak herkenbaar aan schroefjes aan de buitenkant, dat een inbreker met een schroevendraaier en tang binnen de minuut binnen staat. Respondenten die in de afgelopen 5 jaar een inbraak(poging) meemaakten, hebben hun achterdeur vaker op een goede manier beveiligd (16,6%) dan personen die geen inbraak(poging) ervoeren (10,4%).

Onwetendheid

“Dat zo’n groot deel aangeeft hun achterdeur gewoon slecht beveiligd te hebben, ligt aan onwetendheid. Mensen draaien de achterdeur vaak netjes op het nachtslot als ze slapen of niet thuis zijn, maar ze hebben er geen idee van, dat het voor een inbreker dan toch een fluitje van een cent is om binnen te komen”, aldus Coen Staal, voorzitter van de Nationale Inbraakpreventie Weken.

In het onderzoek is daarom ook gevraagd of men van plan is om direct of op de korte termijn een beter slot te (laten) plaatsen, als het hen duidelijk zou zijn dat zij zo’n slecht slot hebben. Maar liefst 87% geeft aan dat te gaan doen. Ondanks de dalende inbraakcijfers (vorig jaar 55.000) is het volgens Staal nog steeds nodig om blijvend aandacht te besteden aan inbraakpreventie. “Gelukkig zien meer en meer mensen in dat het verstandig is om af en toe een onderdeel van je huis op inbraakgevoeligheid te controleren. Begin dan in ieder geval met je achterdeur, want daar wordt het meest ingebroken.”