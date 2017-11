40 nominaties Joke Smit aanmoedigingsprijs

Deze regeringsprijs zal samen met de Joke Smit oeuvreprijs op 11 december worden uitgereikt door minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie).

Voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs komen personen of initiatieven in aanmerking die zich recentelijk hebben ingezet om een inspirerende/succesvolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. De aanmoedigingsprijs is dit jaar voor het eerst een publieksprijs en wordt bepaald door een online verkiezing. Aan deze prijs is een bedrag van €1000 verbonden.

Alle genomineerden en de mogelijkheid om te stemmen zijn te vinden op www.jokesmitprijs.nl

Joke Smit

De prijs is vernoemd naar feminist, politica en journalist/publicist Joke Smit (1933 – 1981). Met haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw' (1967), gaf ze precies 50 jaar geleden het startsein voor de tweede feministische golf in Nederland.