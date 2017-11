Doorgedraaide man van dak gehaald

De politiemeldkamer kreeg om 21.25 uur een melding dat een man aan het doordraaien was op een dakterras van een bed en breakfast aan de Havelaarstraat. Enkele agenten gingen naar Colijnsplaat. De man stond met ontbloot bovenlichaam te gillen en maakte een hoop lawaai. Hij had onder andere terrasmeubels op de straat gegooid en meerdere ruiten vernield. Ook waren er auto's beschadigd. De man gooide met een mes naar de agenten. Met spoed kwam er een agent met een politiehond naar Colijnsplaat om bij de aanhouding te helpen.

Hennep

Diverse agenten en de politiehond gingen het dakterras op en hielden de man aan. Het bleek te gaan om een 28-jarige man (woonplaats nog onbekend). Hij werd voor verder onderzoek en verhoor naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht. Op de slaapkamer van het bed en breakfast waar de man verbleef, werd enkele tientallen gram hennep gevonden en in beslag genomen.

Geweld onder invloed wordt zwaarder bestraft

In het cellencomplex werd de man getest op het gebruik van alcohol en drugs. Het bleek dat hij amfetamine had gebruikt. Is er bij geweldpleging alcohol of drugs in het spel, dan kan het Openbaar Ministerie een zwaardere straf eisen. Dat kan een hogere boete, of een langere taakstraf of celstraf zijn. Maar het kan ook gaan om bijzondere voorwaarden, zoals een alcoholverbod, locatieverbod, locatiegebod of gedragsinterventie gedragsinterventie.