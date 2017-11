Dodelijk slachtoffer Blerick is 22-jarige man uit Venlo. ME ingezet na onrust

In het Limburgse Blerick is woensdagmiddag een 22-jarige man uit Venlo op straat doodgeschoten. De politie heeft een 21-jarige verdachte aangehouden maar meldt dat zijn rol nog niet duidelijk is.

De schietpartij vond plaats aan de Diependijkstraat. Rond 13.30 uur kreeg de politie melding van het schietincident aan de Diependijkstraat. Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld.

ME ingezet na onrust in wijk

Op de Meidoornlaan kwam een grote groep mensen bij elkaar toen een arrestatieteam van de politie een doorzoeking in een woning wilde doen. De Mobiele Eenheid is ingezet om de openbare orde te herstellen, nadat er met stenen en stokken werd gegooid. Voor zover bekend zijn hierbij geen gewonden gevallen. Bij de politieactie in de woning aan de Meidoornlaan is niemand aangetroffen.

Op de Meidoornlaan is op dit moment alles rustig. De politie zal extra toezicht houden in de wijken zolang dat nodig is. De wijkagenten zullen er voor zorgen dat ze de komende tijd voldoende aanspreekbaar en bereikbaar zijn voor hun Blerickse wijk. Daarnaast loopt het onderzoek naar schietincident volop door.

Achtergrond

Het is nog onduidelijk wat het motief of de achtergronden zijn van het schietincident of hoeveel personen er betrokken zijn. Als u meer informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek dan vraagt de politie u nadrukkelijk om deze te delen via 0900 – 88 44.

Aanhouding

Door de politie is woensdagmiddag een 21-jarige man uit Tegelen aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke misdrijf. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding of achtergrond is van het schietincident.

Onderzoek

Het technische onderzoek op de plaats delict aan de Nieuwborgstraat is naar verwachting rond 21.00 uur afgerond. De straat zal dan weer worden vrijgegeven voor het lokale verkeer.