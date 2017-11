Zeven aanhoudingen in onderzoek naar Albanese criminele organisatie

De politie heeft dinsdag 31 oktober 2017 in een grootschalig onderzoek naar internationale drugshandel zeven personen aangehouden. Bij invallen in veertien panden in Amsterdam, Amstelveen, Zwanenburg, Velserbroek, Muiderberg en Rotterdam werden drie vuurwapens, een handgranaat, geld en een aanzienlijke hoeveelheid soft- en harddrugs aangetroffen.