Man loopt met ontbloot lijf en mes door woonwijk Tilburg

Dinsdagavond heeft de politie een 37-jarige man uit Tilburg aangehouden die in zijn woonplaats door de Bouwmeesterbuurt liep met ontbloot bovenlijf en een mes in zijn handen. Dit meldt de politie woensdag.

Melding

De agenten kregen rond 21.45 uur een melding over de man. Hij zou met een ontbloot bovenlijf door de wijk lopen, terwijl hij een mes in zijn handen hield. Niet veel later liep hij een woning binnen. Toen de politie bij de woning was, deed de man de voordeur open.

Politiehond

Onder dreiging van de politiehond werd de verdachte aangehouden. Het mes werd in de woning aangetroffen en is in beslag genomen. De verdachte bleek op het adres woonachtig te zijn. Het is onbekend waarom de verdachte met het mes door de wijk liep. Hij zit vast voor verder onderzoek.